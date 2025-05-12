В понедельник, 12 мая, на заседании фракции "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "Я приветствую ожидаемое освобождение солдата Идана Александра. К сожалению, освобождение стало не результатом давления или шагов со стороны Израиля. Это результат договора США с ХАМАСом. ХАМАС получает подарок – возобновление поставок гуманитарной помощи".

"Отношения с США на самой низкой точке. Дело не только в договоре с ХАМАСом, но и в сделке (американцев) с хуситами, в переговорах (американцев) с Ираном", – отметил Либерман.

"Нетаниягу не может победить ХАМАС. Тот кто не победил ХАМАС в течение 17 месяцев, не победит и через 17 лет. Для того, чтобы победить ХАМАС нужно единство народа, вера в справедливость войны, нужно то, что было 8 октября (2023 года). Вместо этого "правительство 7 октября" раскалывает народ", – сказал лидер НДИ.