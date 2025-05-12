В Рамат-Гане частично обрушилось строящееся здание, один человек в тяжелом состоянии
время публикации: 12 мая 2025 г., 13:23 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 14:28
Днем 12 мая в Рамат-Гане на строительной площадке на улице А-Рехасим произошло частичное обрушение здания.
Под завалами оказался один человек, он получил тяжелые травмы. Потребовалась сложная операция для его спасения.
Пострадавшего направляют в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.
Улицы в районе места происшествия перекрыты полицией, чтобы обеспечить проведение спасательных работ.
Проведена эвакуация жителей из соседних зданий.
Судя по публикации мэра Рамат-Гана Кармеля Шама-А-Коэна, в зоне обрушения находится автомобиль белого цвета. Возможно, есть угроза дополнительных обрушений, иначе эвакуация из соседних зданий не проводилась бы.
Информация уточняется.