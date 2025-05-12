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Израиль

В Рамат-Гане частично обрушилось строящееся здание, один человек в тяжелом состоянии

Мада
Рамат-Ган
время публикации: 12 мая 2025 г., 13:23 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 14:28
В Рамат-Гане частично обрушилось строящееся здание, рабочий оказался под завалами
Пресс-служба МАДА

Днем 12 мая в Рамат-Гане на строительной площадке на улице А-Рехасим произошло частичное обрушение здания.

Под завалами оказался один человек, он получил тяжелые травмы. Потребовалась сложная операция для его спасения.

Пострадавшего направляют в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

Улицы в районе места происшествия перекрыты полицией, чтобы обеспечить проведение спасательных работ.

Проведена эвакуация жителей из соседних зданий.

Судя по публикации мэра Рамат-Гана Кармеля Шама-А-Коэна, в зоне обрушения находится автомобиль белого цвета. Возможно, есть угроза дополнительных обрушений, иначе эвакуация из соседних зданий не проводилась бы.

Информация уточняется.

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