Мошенник, нарушивший запрет Верховного суда, задержан за мошенничество с недвижимостью

Сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством Тель-Авивского округа полиции задержали жителя Тель-Авива по подозрению в нарушении запрета Верховного суда, получении выгоды мошенническим путем при отягчающих обстоятельствах, отмывании капитала и угрозах.

Задержанный является фигурантом дела о мошенничестве с недвижимостью, и в 2023 году Верховный суд издал распоряжение, запрещающее ему действовать на рынке недвижимости.

Он был задержан после того, как в полицию поступили несколько жалоб на мошенничество при сделках с недвижимостью в районе Тель-Авива.

В ближайшие дни ему будет предъявлено обвинение.