x
12 мая 2025
|
последняя новость: 15:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 мая 2025
|
12 мая 2025
|
последняя новость: 15:51
12 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Мошенник, нарушивший запрет Верховного суда, задержан за мошенничество с недвижимостью

Мошенничество
время публикации: 12 мая 2025 г., 15:30 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 15:30
Мошенник, нарушивший запрет Верховного суда, задержан за мошенничество с недвижимостью
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством Тель-Авивского округа полиции задержали жителя Тель-Авива по подозрению в нарушении запрета Верховного суда, получении выгоды мошенническим путем при отягчающих обстоятельствах, отмывании капитала и угрозах.

Задержанный является фигурантом дела о мошенничестве с недвижимостью, и в 2023 году Верховный суд издал распоряжение, запрещающее ему действовать на рынке недвижимости.

Он был задержан после того, как в полицию поступили несколько жалоб на мошенничество при сделках с недвижимостью в районе Тель-Авива.

В ближайшие дни ему будет предъявлено обвинение.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook