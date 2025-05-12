Мошенник, нарушивший запрет Верховного суда, задержан за мошенничество с недвижимостью
время публикации: 12 мая 2025 г., 15:30 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 15:30
Сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством Тель-Авивского округа полиции задержали жителя Тель-Авива по подозрению в нарушении запрета Верховного суда, получении выгоды мошенническим путем при отягчающих обстоятельствах, отмывании капитала и угрозах.
Задержанный является фигурантом дела о мошенничестве с недвижимостью, и в 2023 году Верховный суд издал распоряжение, запрещающее ему действовать на рынке недвижимости.
Он был задержан после того, как в полицию поступили несколько жалоб на мошенничество при сделках с недвижимостью в районе Тель-Авива.
В ближайшие дни ему будет предъявлено обвинение.