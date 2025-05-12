x
12 мая 2025
|
последняя новость: 15:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 мая 2025
|
12 мая 2025
|
последняя новость: 15:51
12 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Голан: "Эта война ведется во имя выживания коалиции"

Оппозиция
Яир Голан
Демократим
время публикации: 12 мая 2025 г., 15:24 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 15:24
Голан: "Эта война ведется во имя выживания коалиции"
Yonatan Sindel/Flash90

В понедельник, 12 мая, на заседании фракции "Демократим" Яир Голан заявил: "Идан Александр возвращается благодаря сделке между ХАМАСом и США. Правительство Израиля узнало об этом так же, как об этом узнало израильское общество – из СМИ".

"Америка поняла то, что мы поняли давно: израильское правительство не хочет возвращать заложников. Америка понимает, что эта война давно превратилась в политическую. Эта война ведется во имя выживания коалиции и во имя мессианских безумий Смотрича", – сказал Голан.

"Я призываю начальника генштаба Эяля Замира следовать тому, что делали все начальники генштаба – стоять твердо и следовать тому, что должен делать командир – защищать граждан Израиля. Все остальные цели и задачи вторичны", – заявил лидер "Демократим".

Яир Голан также сообщил, что Нетаниягу подал против него иск за утверждение, что премьер-министр связан с катарскими деньгами. "Я счастлив, что у меня будет возможность пригласить Нетаниягу для дачи свидетельских показаний. Мы продолжим бороться с этим правительством всеми демократическими методами до тех пор, пока не победим", – сказал Голан.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 мая 2025

Лапид: "Американцам надоел Нетаниягу"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 мая 2025

Ганц: "Нетаниягу приватизирует нашу национальную безопасность"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 мая 2025

Либерман: "Нетаниягу не может победить ХАМАС"