Голан: "Эта война ведется во имя выживания коалиции"

В понедельник, 12 мая, на заседании фракции "Демократим" Яир Голан заявил: "Идан Александр возвращается благодаря сделке между ХАМАСом и США. Правительство Израиля узнало об этом так же, как об этом узнало израильское общество – из СМИ".

"Америка поняла то, что мы поняли давно: израильское правительство не хочет возвращать заложников. Америка понимает, что эта война давно превратилась в политическую. Эта война ведется во имя выживания коалиции и во имя мессианских безумий Смотрича", – сказал Голан.

"Я призываю начальника генштаба Эяля Замира следовать тому, что делали все начальники генштаба – стоять твердо и следовать тому, что должен делать командир – защищать граждан Израиля. Все остальные цели и задачи вторичны", – заявил лидер "Демократим".

Яир Голан также сообщил, что Нетаниягу подал против него иск за утверждение, что премьер-министр связан с катарскими деньгами. "Я счастлив, что у меня будет возможность пригласить Нетаниягу для дачи свидетельских показаний. Мы продолжим бороться с этим правительством всеми демократическими методами до тех пор, пока не победим", – сказал Голан.