Трамп поспешил сообщить об освобождении ХАМАСом заложника Идана Александра

Президент США Дональд Трамп поспешил объявить, что американский гражданин Идан Александр, с 7 октября 2023 года находившийся в заложниках у террористов ХАМАСа, "возвращается домой".

На своей странице в соцсети Truth Social Трамп написал: "Я рад объявить, что Идан Александр, американский гражданин, который был в заложниках с октября 2023 года, возвращается домой к своей семье. Я благодарен всем, кто участвовал в том, чтобы эта монументальная новость случилась. Это был шаг, сделанный в духе доброй воли по отношению к Соединенным Штатам и усилиям посредников – Катара и Египта – чтобы положить конец этой очень жестокой войне и вернуть ВСЕХ живых заложников и останки их близким. Надеюсь, это первый из тех последних шагов, которые необходимы для прекращения этого жестокого конфликта. Я с нетерпением жду этого праздничного дня".

Отметим, что Трамп опубликовал свое заявление до того, как ХАМАС освободил Идана Александра.

Сайт "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на высокопоставленные источники в ХАМАСе пишет, что Идана Александра планируется освободить 12 мая около полудня.

Офис главы правительства Израиля утром 12 мая опубликовал заявление по поводу ожидаемого освобождения заложника Идана Александра – гражданина Израиля и США. "Ожидаемое освобождение солдата ЦАХАЛа Идана Александра без компенсации станет возможным благодаря агрессивной политике, которую мы проводим при поддержке президента Трампа, а также благодаря военному давлению солдат ЦАХАЛа в секторе Газы. Израиль не брал на себя обязательств по прекращению огня или освобождению террористов, а лишь предоставил безопасный коридор, который позволит освободить Идана. Мы переживаем критические дни, когда ХАМАС сталкивается с необходимостью заключения сделки, которая позволит освободить наших заложников. Переговоры будут продолжаться под обстрелом и в то время, как ведется подготовка к интенсификации боевых действий", – сказано в заявлении офиса главы правительства Израиля.

Вечером 11 мая террористическая организация ХАМАС распространила заявление, в котором подтвердила, что в рамках переговоров с США будет освобожден из плена израильский заложник Идан Александр. "В последние дни движение ХАМАС осуществляло контакты с администрацией США, продемонстрировав серьезность своих намерений. В рамках усилий добиться прекращения боевых действий и открытия контрольно-пропускных пунктов ХАМАС освободит израильского солдата, имеющего гражданство США, Идана Александра", – говорится в заявлении.

Родители военнослужащего сообщили, что они проинформированы о том, что их сын может быть освобожден в ближайшие дни.

Журналист телеканала "Кешет-12" Ярон Авраам со ссылкой на свои источники в Иерусалиме передал: ожидается, что Идан Александр будет освобожден в ближайшие 48 часов.

Из канцелярии Биньямина Нетаниягу сообщили, что США проинформировали Израиль о скором освобождении Идана Александра в качестве "жеста доброй воли", без каких либо условий или компенсации. США уведомили Израиль, что этот шаг, как ожидается, приведет к освобождению остальных заложников в соответствии с первоначальным планом Стива Виткоффа, который был одобрен Израилем.

Ранее рассматривалась инициатива Каира, которая предполагала передачу ХАМАСом восьми или девяти живых заложников, включая имеющего гражданства Израиля и США Идана Александера, а также тел восьми заложников, погибших на территории Газы. Израиль, согласно египетскому плану, должен был отпустить на свободу несколько сотен заключенных, включая 150 отбывающих пожизненное заключение. В этот период, который продлится 50 дней, планировалось восстановить доставку гуманитарной помощи населению Газы. Период прекращения огня предполагалось продлить до 70 дней для гарантированного возобновления непрямых переговоров между сторонами конфликта по второму этапу соглашения, которое обуславливало бы прекращение боевых действий и вывод израильских сил из Газы. Но согласовать этот план так и не удалось.

В итоге, судя по всему, ХАМАС согласился освободить "американского" заложника, рассчитывая на то, что Трамп окажет давление на Израиль, что приведет к возобновлению доставки гуманитарной помощи в Газу и, возможно, отложит начало масштабной военной операции "Колесницы Гидеона", которую ЦАХАЛ планировал начать в ближайшие дни.

13-16 мая Трампа ждут на Ближнем Востоке. Ожидается, что он посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Очевидно, освобождение Идана Александра было "приурочено" к ближневосточному туру Трампа.