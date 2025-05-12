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Израиль

"Рафаэль" проводит испытания к северу от Хайфы, население предупреждают о шуме

Вооружения
время публикации: 12 мая 2025 г., 14:30 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 14:33
"Рафаэль" проводит испытания к северу от Хайфы, население предупреждают о шуме
AP Photo/Jon Gambrell

12 мая во второй половине дня на территории института "Махон Давид" в Крайот будут проводиться запланированные и контролируемые испытания оборонного предприятия "Рафаэль". Во время испытаний может быть слышен шум.

Спасательные службы и службы безопасности проинформированы об испытаниях и находятся в постоянном контакте с руководством предприятия. "Рафаэль" приносит извинения за доставленные неудобства.

Израиль
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