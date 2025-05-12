Похороны старшего сержанта Цви Фельдмана пройдут на военном кладбище в Холоне

Похороны старшего сержанта Цви Фельдмана, павшего в бою при Султан-Якубе в июне 1982 года во время Первой ливанской войны, состоятся сегодня, 12 мая, в 17:00 на военном кладбище в Холоне.

11 мая офис главы правительства Израиля сообщил, что в результате спецоперации "Мосада" и Армии обороны Израиля на родину были возвращены останки старшего сержанта Цви Фельдмана, павшего в бою 47 лет назад.

"На протяжении десятилетий Цвика считался пропавшим без вести, и попытки найти его и других пропавших без вести участников того сражения не прекращались. Шесть лет назад мы вернули для захоронения в Израиле тело старшего сержанта Захарии Баумеля. Сегодня мы возвращаем Цвику. И не прекратим наших усилий, пока не будет найден и возвращён старший сержант Йегуда Кац, который до сих пор числится пропавшим с того же боя", – было сказано в заявлении офиса премьер-министра.

Биньямин Нетаниягу заявил: "На протяжении многих лет я лично утверждал тайные операции по поиску пропавших в бою у Султан-Яакуба. Я пообещал семье Фельдман, что не прекращу попыток вернуть Цвику домой – и сдержал своё слово... Я выражаю глубокую благодарность "Мосаду", ЦАХАЛу, ШАБАКу и координатору по делам пленных и пропавших Галю Хиршу – за десятилетия самоотверженной, настойчивой и благородной работы по возвращению Цвики, а также всех наших пропавших и похищенных – живых и павших".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вместе со своим военным секретарем и координатором по делам пленных и пропавших без вести посетил семью Фельдман в Тель-Авиве, чтобы лично сообщить о возвращении в Израиль останков старшего сержанта Цвики Фельдмана.

Пресс-служба ЦАХАЛа передавала: останки Цви Фельдмана были найдены в ходе спецоперации "в самом сердце Сирии", в подготовке которой также участвовал ШАБАК. Семья Фельдман была уведомлена после того, как останки были идентифицированы с помощью ДНК-экспертизы.

Поиски останков Йегуды Каца, погибшего в том же бою, продолжаются.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, останки Цви Фельдмана были захоронены на кладбище лагеря палестинских беженцев Ярмук, и о месте захоронения знали лишь примерно пять человек. По информации канала, из Сирии около полутора месяцев назад были доставлены в Израиль останки четырех человек. Сообщение о том, что останки Цви Фельдмана вернули для захоронения на родине, было задержано из-за сложностей идентификации по ДНК.

Ведется работа по анализу других останков после получения разведывательной информации о местонахождении останков Эли Коэна – самого известного разведчика в истории Израиля.

В апреле 2019 года было объявлено, что в ходе секретной операции ЦАХАЛа в Израиль было возвращено тело Захарии Баумеля, погибшего у деревни Султан Якуб. Тогда сообщалось, что могилу нашли российские военные. Москва заявляла, что продолжит поиски останков Йегуды Каца и Цви Фельдмана.