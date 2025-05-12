"Религиозные сионисты хуже ХАМАСа". Скандальные заявления мирового судьи

Заместитель главы мирового суда в Беэр-Шеве Йорам Броза несколько раз оскорбительно высказывался по поводу религиозных сионистов в Израиле. Эти высказывания он сделал в ходе рабочих совещаний с другими судьями.

Информация была опубликована журналистом Авишаем Гринцайгом, обозревателем по юридическим делам канала I24 News.

По сообщению Гринцайга, в ходе одного из заседаний судья Броза сказал: "После того, как мы покончим с ХАМАСом, займемся религиозными сионистами. Это самая большая опасность для государства Израиль. Религиозные сионисты хуже ХАМАСа".

Обращаясь к одному из судей, Броза сказал: "Из-за вас, из-за религиозных произошло все, что произошло. Весь кошмар 7 октября произошел из-за вас".

Согласно свидетельствам очевидцев, Броза сказал также: "Почему не убили Бен-Гвира и его сына, почему не убили Смотрича и его сына? Религиозные виновны в том, что произошло".

Другая судья показала фотографию своего сына, который воюет в Газе в рядах бригады "Голани". "Я не готов смотреть на эту фотографию", - заявил Броза. Он добавил, что "не переваривает" религиозных.

Ответ судьи Броза был передан через пресс-службу Управления судебной системой Израиля. "Высказывания, приписываемые судье, частично вовсе не были произнесены, частично вырваны из контекста. Некоторые высказывания тенденциозно подобраны из частных бесед и не отражают мировоззрения судьи Броза. Можно только сожалеть, что нашлись те, кто публикуют высказывания, которые вовсе не делались или отрывки высказываний из частных бесед", - говорится в опубликованном ответе.