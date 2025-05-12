Стивен Виткофф может привезти Идана Александра в Катар, если позволит состояние заложника

В США проверяют возможность, что посланник президента на Ближнем Востоке Стивен Виткофф привезет солдата-одиночку Идана Александра, которого ХАМАС обещает освободить, в Катар в период пребывания там Дональда Трампа. Вместе с Иданом Александром прилетят его близкие.

Как сообщает Ynet, окончательное решение будет принято в соответствии с состоянием здоровья заложника.

ЦАХАЛ подготовил первичный пункт приема, в котором будут ожидать врачи-специалисты для предварительного осмотра освобождаемого заложника и оценки его состояния, а также близкие Идана Александра. В Израиле он будет помещен в специально оборудованное крыло больницы "Ихилов", где ему предстоит пройти более тщательные медицинские обследования и первичную реабилитацию.