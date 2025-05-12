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Израиль

Суд согласился сократить время свидетельских показаний Нетаниягу

Судебные решения
Суд
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 12 мая 2025 г., 10:33 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 10:47
Суд согласился сократить время свидетельских показаний Нетаниягу
Miriam Alster/Flash90

Окружной суд удовлетворил просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу завершить дачу свидетельских показаний в 11:30.

Адвокат Амит Хадад сказал в ходе судебного заседания, что премьер-министр спал этой ночью полтора часа. Кроме того Хадад сослался на то, что премьер-министр должен готовиться ко встрече со специальным представителем США Стивом Виткоффом.

12 мая премьер-министр отвечает на вопросы адвокаты Жака Хена, представляющего семью Алович по "делу 4000".

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