Арестован житель Лода, перевозивший палестинского нелегала в багажнике

Сотрудники полиции Иерусалимского округа арестовали жителя Лода в возрасте около 30 лет по подозрению в перевозке палестинского нелегала из Бейт-Лехема. Нелегал находился в багажнике машины подозреваемого и был обнаружен во время досмотра.

Поздно вечером в воскресенье сотрудники полиции заметили подозрительный автомобиль, приближавшийся к парку Бегин со стороны КПП "Бейтар". Во время проверки автомобиля на сиденье водителя была обнаружена форменная рубашка ЦАХАЛа, что вызвало подозрения полицейских.

В ходе тщательного досмотра автомобиля в багажнике был обнаружен палестинец из Бейт-Лехема, не имевший разрешения на въезд и пребывание в Израиле. В машине также обнаружили вещество, предположительно кокаин, в товарных количествах.

Полиция полагает, что подозреваемый выдавал себя за резервиста, чтобы избежать досмотра при ввозе нелегала. Оба задержанных будут доставлены в суд для продления срока их содержания под стражей.