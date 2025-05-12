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Израиль

Комиссия по обороне не смогла утвердить продление срока службы резервистов

Призыв ультраортодоксов
время публикации: 12 мая 2025 г., 13:23 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 13:49
Комиссия по обороне не смогла утвердить продление срока службы резервистов
Michael Giladi/Flash90

Парламентская комиссия по иностранным делам и обороне провела тайное заседание по вопросу о продлении срока службы резервистов, призванных по повестке №8.

Утвердить это решение не удалось, поскольку у коалиции не оказалось большинства.

Правительство должно будет заручиться поддержкой ультраортодоксальных партий, чтобы просьба ЦАХАЛа, вызванная нехваткой личного состава, была утверждена.

Напомним, что глава правительства Биньямин Нетаниягу пытается согласовать приемлемый для ультраортодоксов закон о призыве. Начиная с 7 мая ультраортодоксальные партии бойкотируют голосования по законопроектам, инициированным коалицией.

Израиль
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