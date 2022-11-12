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    В Израиле

    К югу от Дженина задержан один из лидеров "Исламского джихада"

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    К югу от Дженина задержан один из лидеров
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Район проведения операции К югу от Дженина задержан один из лидеров
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ВСЕ ФОТО

    В субботу, 12 ноября, израильские военные в деревне Макбарат аш-Шухада, к югу от Дженина, задержали двух подозреваемых в террористической деятельности – Хамзу Сулеймана Абу ар-Руба и Мухаммада Самира Абу Зину, сообщает официальное агентство ПА Wafa.

    Абу Зина является одним из лидеров террористической организации "Исламский джихад" в районе Дженина. Ранее он отбывал заключение в израильской тюрьме.

    Абу ар-Руба также ранее отбывал срок в тюрьме за терроризм.

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    Во время проведения операции произошли столкновения. Wafa заявляет о десятках местных жителях, пострадавших от слезоточивого газа.

    Мухаммад Абу Зина был задержан со второй попытки. Около месяца назад ему удалось избежать ареста, тогда военные задержали его брата Салама, также активиста "Исламского джихада" (примечательно, что палестинские СМИ сообщали тогда о задержании Мухаммада, но позже было уточнено, что речь идет о его родном брате).

    Пресс-служба ЦАХАЛа заявляет, что операция по задержанию Мухаммада Абу Зины проводилась в Кабатии (на самом деле, это не совсем так; независимые источники подтверждают, что операция была проведена именно в деревне Макбарат аш-Шухада, примыкающей к 60-й трассе, немного северней крупного населенного пункта Кабатия; при этом военные действительно находились также в Кабатии, блокируя местных жителей, пытавшихся мешать проведению операции, бросавших камни и самодельные бомбы). Задержанный передан следователям общей службы безопасности (ШАБАК).

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    В сообщении ЦАХАЛа сказано, что операция была проведена силами бригады "Нахаль" и сотрудниками ШАБАКа. Подчеркивается, что никто из израильтян не пострадал.

    Мухаммад Абу Зина, 1995 года рождения, обычно проживал в лагере беженцев Дженин. Он руководил действиями боевиков "Исламского джихада" в северной Самарии. Был задержан и отбывал срок в израильской тюрьме. В августе 2022 года вышел на свободу и вернулся к террористической деятельности, отвечая за финансирование и обеспечение оружием боевиков "Исламского джихада" в северной Самарии.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 10 Ноября 2022
    ЦАХАЛ: в Дженине задержан террорист, вероятно причастный к гибели сержанта спецназа Ноама Раза
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    Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео, снятое во время задержания подозреваемого в Дженине
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