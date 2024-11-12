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Израиль

Война в Газе в ночь на 12.11.2024: удары по целям на севере и в центре сектора

время публикации: 12 ноября 2024 г., 06:24 | последнее обновление: 12 ноября 2024 г., 06:54
Война в Газе в ночь на 12.11.2024: удары по целям на севере сектора
AP Photo/Leo Correa

В ночь на 12 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере сектора Газы. Наземные силы ЦАХАЛа действуют преимущественно в северной части сектора.

На севере сектора: артиллерия и ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в городе Газа, а также по целям в районе Таль аль-Хауа, к югу от города Газа; ЦАХАЛ нанес удары по трех зданиям в Байт-Хануне, есть убитые и раненые; ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Аль-Амси в районе Ярмук в городе Газа, есть убитые и раненые; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на западе Джабалии.

В центре сектора: ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Абу Удэ в Нусейрате, не менее двух убитых.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 12 ноября.

Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погибли четверо израильских военнослужащих. Все погибшие были бойцами 92-го батальона "Шимшон" бригады "Кфир". Имена погибших: 1) старший сержант Ор Кац, 20 лет, из Маале-Адумим, 2) старший сержант Наве Яир Асулин, 21 год, из Кармита, 3) старший сержант Гари Лалхруаикима Золат, 21 год, из Афулы, 4) старший сержант Офир Элиягу, 20 лет, из Холона.

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