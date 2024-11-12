В бою на севере сектора Газы погибли четверо израильских солдат

Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погибли четверо израильских военнослужащих. Все погибшие были бойцами 92-го батальона "Шимшон" бригады "Кфир".

ИМЕНА ПОГИБШИХ

Старший сержант Ор Кац, 20 лет, из Маале-Адумим.

Старший сержант Наве Яир Асулин, 21 год, из Кармита.

Старший сержант Гари Лалхруаикима Золат, 21 год, из Афулы.

Старший сержант Офир Элиягу, 20 лет, из Холона.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 787 военнослужащих ЦАХАЛа.