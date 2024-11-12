Госконтролер опубликовал отчет по вопросам ИИ и кибербезопасности

Государственный контролер Матаниягу Энгельман представил отчет, в котором указаны ключевые проблемы Израиля в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и кибербезопасности. В него включены следующие вопросы: национальная стратегия в области искусственного интеллекта; информационная безопасность и защита от киберугроз в Национальном институте страхования ("Битуах Леуми"); регулирование и защита данных и компьютерных систем компании "Рафаэль – Системы передового вооружения"; политика "однократного предоставления данных" – повторный аудит; информационные системы Почты Израиля и Почтового банка; Управление государственными рисками в области ИТ и другие вопросы.

Отсутствие национальной стратегии по искусственному интеллекту

Госконтролер указал, что в Израиле отсутствует долгосрочная национальная стратегия в области ИИ. Это привело к снижению позиций страны в международных рейтингах, таких как Tortoise и Oxford. В отчет отмечено, что недофинансирование и замедленное выполнение существующих программ по ИИ негативно сказываются на развитии отрасли.

Энгельман отметил, что для сохранения технологического и научного лидерства Израиля в области искусственного интеллекта, признанного национальным приоритетом, Министерство инноваций должно возглавить реализацию государственной политики в этом секторе, следуя решениям правительства и договоренностям с Советом национальной безопасности. Министерству необходимо завершить национальную стратегическую программу, начатую в 2022 году, чтобы реализовать решение правительства в полном объеме. Эффективное руководство программой обеспечит Израилю технологическое преимущество на мировой арене. Госконтролер подчеркнул, что любые отклонения от курса должны быть сообщены правительству для своевременной коррекции действий и достижения поставленных целей. Рекомендуется, чтобы премьер-министр отслеживал реализацию программы через Совет национальной безопасности, гарантируя фактическое выполнение это значимой национальной инициативы.

В частности, госконтролер заявил: "В Израиле отсутствует долгосрочная национальная стратегия в области искусственного интеллекта, что ожидаемо привело к снижению позиций страны в международных рейтингах. Нет оправдания тому, что смена правительств приводит к остановке программы, не связанной с политическими разногласиями и нацеленной на продвижение Израиля вперед в одной из мировых революций, значение которой будет лишь возрастать в ближайшие годы".

Проблемы с кибербезопасностью в Национальном институте страхования

Национальный институт страхования подвергается десяткам тысяч кибератак ежедневно. Госконтролер отметил, что отсутствие обновлений в политике кибербезопасности "Битуах Леуми", недостаточная защита данных и устаревшие стандарты безопасности делают систему уязвимой. Из-за этих недостатков возможно несанкционированное раскрытие данных тысяч граждан, а также нарушение работы Национального института страхования, что может повлиять на выплаты пособий.

В частности, Энгельман заявил: "Особенно в период войны пробелы в кибербезопасности являются серьезной халатностью. Нельзя ждать, пока враги получат доступ к базам данных Национального института страхования – необходимо устранить эту уязвимость заранее".

Политика "однократного предоставления данных"

Государственный контролер отметил, что многие госорганы по-прежнему требуют от граждан предоставления одних и тех же документов в разные учреждения, несмотря на принятую ранее политику "однократного предоставления данных". Проблемы взаимодействия между министерствами и отсутствие централизованной базы данных создают дополнительные сложности для граждан, особенно во время войны, когда значительное число семей нуждается в поддержке. Энгельман рекомендует ускорить интеграцию политики обмена информацией между ведомствами для упрощения бюрократических процедур.

В этом контексте, госконтролер заявил: "Граждане Израиля сталкиваются с лишними трудностями из-за отсутствия взаимодействия между государственными ведомствами. Министерство обороны обязано, особенно в период войны, когда к числу скорбящих добавились сотни семей, а также тысячи раненых, улучшить обслуживание этих групп населения через подключение к информационной системе и реализацию политики "однократного предоставления данных", чтобы избавить их от необходимости предоставлять документы и справки в различные учреждения без надобности".

Защита данных и компьютерных систем компании "Рафаэль"

Компании оборонного сектора, такие как Рафаэль, сталкиваются с серьезными вызовами в области киберзащиты. Госконтролер подчеркнул, что отсутствие четких регламентов и достаточного финансирования на нужды кибербезопасности ставит под угрозу не только оборонные данные, но и национальную безопасность. Особое внимание следует уделить улучшению мониторинга и внедрению строгих протоколов защиты данных.

О кибербезопасности компании "Рафаэль" Энгельман заявил: "Оборонные предприятия, как и все государственные структуры, не имеют привилегии избегать строгих мер в области киберзащиты. Этот вопрос имеет критическое значение, особенно с учетом их роли в условиях войны".