Госконтролер опубликовал ежегодный отчет, посвященный сфере экономики, социальным и прочим вопросам

Государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал во вторник, 5 ноября, ежегодный отчет, посвященный ключевым вызовам и проблемам, с которыми сталкивается государство в экономической, социальной и инфраструктурной сферах, в том числе: рост стоимости жизни и монополия на рынке продовольствия; налогообложение цифровых (крипто) валют; контроль качества питьевой воды; развитие энергетического сектора к 2030 году; регуляция сектора такси в Израиле; эксплуатация платных дорог; доступность общественного транспорта для людей с ограниченными возможностями; время ожидания получения услуг специалистов-медиков и другие сферы.

Рост стоимости жизни и монополизация рынка продовольствия

Отчет выделяет высокий уровень монополизации на рынке продовольствия. Три крупнейших поставщика контролируют более 85% продаж в двадцати категориях продуктов питания. Такая концентрация ограничивает конкуренцию и способствует увеличению цен. Госконтролер подчеркивает, что меры по борьбе с этой тенденцией и защите потребителей должны быть приоритетными для премьер-министра и членов правительства. В отчетный период наблюдались значительные повышения цен, что увеличивает нагрузку на население, особенно в условиях инфляции.

Влияние войны "Железные мечи" на стоимость жизни – численность рабочей силы в промышленности сократилась на 18%, а производительность заводов в Израиле уменьшилась примерно на 50% в течение первых трех месяцев войны. Также были зафиксированы повышения цен на продовольственные товары в диапазоне от 2.9% до 6% в торговых сетях в этот период. В то время не существовало законодательства, которое позволяло бы Управлению по защите прав потребителей бороться с повышением цен, которые, по всей видимости, не имели экономического обоснования.

Налогообложения цифровых активов

Госконтролер указал на серьезные недоработки в налогообложении операций с криптовалютами. По оценкам, потенциальные доходы государства от этого сектора могли бы достигать 2-3 миллиардов шекелей. Однако число граждан, отчитывающихся о доходах от операций с криптовалютой, крайне низко: в среднем только 500 человек из возможных 200,000 подают налоговые декларации. Государственные органы обязаны разработать комплексные меры для обеспечения надлежащей отчетности и сбора налогов с операций с криптовалютами. "Особенно на фоне продолжающейся войны и её значительных расходов для экономики – министр финансов и Налоговое управление должны принять меры для сбора налогов в сфере криптовалют ещё до повышения налогов для граждан Израиля", – подчеркивает госконтролер.

Контроль качества питьевой воды

Проблемы с контролем качества воды в установках по опреснению также были отмечены в отчете. Выявлены случаи, когда нарушения, такие как загрязнение воды, в том числе птичьем пометом, не были своевременно зафиксированы и донесены до Министерства здравоохранения. Контролер подчеркивает важность внедрения регулярных инспекций и введения строгих санкций для предотвращения подобных нарушений в будущем. "Немыслимо, что в государстве Израиль в 2024 году, после обнаружения мутности воды и наличия птичьего помета, операторы не подвергаются штрафам со стороны министерства здравоохранения", – отмечает Энгельман.

Управление и регуляция в сфере таксомоторных услуг

Особое внимание уделено сфере таксомоторных услуг. Около 70% всех жалоб, поданных в министерство транспорта с 2019 по 2023 годы, касались завышенных цен, поведения водителей и отказов использовать счетчик. Госконтролер отметил недостаточную эффективность системы контроля и предложил ввести административные меры наказания для упрощения и ускорения процесса пресечения нарушений. Дополнительно в отчете упоминается, что текущие тарифы на такси часто не соответствуют реальным расходам водителей, что требует пересмотра расчетов и методик установления цен. Госконтролер подчеркивает, что реализация рекомендаций, изложенных в этой главе отчета, может улучшить процессы регулирования в этой сфере и привести к повышению уровня обслуживания граждан, контролируемой и справедливой цены, сокращения загрязнения воздуха такси и повышения уровня безопасности для пассажиров.

Доступность общественного транспорта для людей с ограниченными возможностями

Энгельман указал на недостатки в обеспечении доступности общественного транспорта для людей с ограниченными возможностями. В отчете описаны пробелы в соблюдении стандартов и рекомендации по улучшению инфраструктуры, чтобы сделать общественный транспорт более доступным для всех категорий населения. Госконтролер рекомендует минтрансу завершить подготовку программы доступности общественного транспорта к 2040 году. Также госконтролер советует министерству транспорта урегулировать законодательное обязательство по обеспечению доступности междугородних автобусных маршрутов, особенно учитывая, что с момента принятия Закона о равенстве прошло уже около 26 лет; урегулировать сектор доступных такси и убедиться, что их услуги равномерно распределены по регионам страны, доступны в установленное время и предоставляют эффективное обслуживание по цене обычных поездок для людей с ограниченными возможностями, что улучшит их способность передвигаться самостоятельно.

Услуги специалистов-медиков

В отчете также освещены проблемы, связанные с долгим временем ожидания приема у специалистов. Госконтролер подчеркивает, что это серьезно влияет на качество медицинского обслуживания и требует более эффективных мер для оптимизации работы системы здравоохранения. Также в отчете отмечается, что около 58% выпускников медицинских учебных заведений Израиля в 2020 году обучались за границей, что является самым высоким показателем среди всех стран ОЭСР.

Кроме того, Энгельман подчеркивает, что несмотря на то, что министерство здравоохранения предприняло меры для увеличения числа врачей-специалистов в периферийных районах, на момент завершения проверки эти меры еще не дали результатов, и их эффект ожидается только в будущем. "Министр здравоохранения и минздрав совместно с больничными кассами должны разработать решения, которые обеспечат доступность услуг для своих клиентов, особенно в периферийных районах, равноправное обслуживание для всех, с особым вниманием к пожилым людям", – отмечает госконтролер.