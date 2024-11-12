"Гаарец": русскоязычный раввин подозревается в сексуальном насилии

Раввин и руководитель образовательных учреждений для репатриантов из бывшего СССР, 49-летний Давид Гройсман, стал фигурантом журналистского расследования "Гаарец". Несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах и насилии, подав жалобы в полицию. Некоторые из заявительниц были его ученицами, другие приходили к нему за помощью в поиске спутника жизни.

Одна из женщин (в публикации она фигурирует под вымышленным именем "Дана") рассказала авторам расследования, Аарону Рабиновичу и Лизе Розовской, что раввин Гройсман пригласил ее на встречу, обещая помочь с трудоустройством. Раввин пригласил ее на прогулку, где, по ее словам, прикасался к ней. Дана утверждает, что затем он отвез ее в гостиничный номер и совершил насилие.

Другая пострадавшая ("Наташа") вспоминает, что раввин предлагал ей выпить алкоголь и, по ее словам, вел себя агрессивно, несмотря на неоднократные просьбы остановиться. Молодая женщина ("Авиталь"), участница программы "Маса", также обвинила Гройсмана в неподобающем поведении. По ее словам, раввин пытался залезть ей под юбку, и она засняла его действия на видео.

Раввины привлекли к делу "полицию нравов". По их словам, Гройсман действительно несколько раз испытал "падение" в отношениях с женщинами, и что достаточно отстранить его от преподавательской деятельность. "Если бы он приглашал женщин и девушек в гостиницы, это уже была бы поведенческая модель хищника", – пояснили в полиции нравов. Когда структуре сообщили, что такое поведение тоже имело место, последовала реакция: "Данной информации у нас нет".

На данный момент Гройсман отрицает все обвинения, утверждая, что женщины объединились против него с целью оклеветать его. Его адвокат заявляет, что он будет оспаривать обвинения и отстаивать свою невиновность.