Источники: ночью ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям на юге Ливана

Ливанские источники сообщают, что в ночь на 12 ноября ВВС ЦАХАЛа продолжали наносить удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана.

Сообщается, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Тире, на юго-западе Ливана. Есть убитые и раненые.

Также поступали сведения, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Срифе. Есть раненые.

Кроме того, ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в деревне Батулия.