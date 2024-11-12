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Израиль

Источники: ночью ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям на юге Ливана

время публикации: 12 ноября 2024 г., 06:33 | последнее обновление: 12 ноября 2024 г., 06:37
Источники: ночью ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям на юге Ливана
AP Photo/Hussein Malla

Ливанские источники сообщают, что в ночь на 12 ноября ВВС ЦАХАЛа продолжали наносить удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана.

Сообщается, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Тире, на юго-западе Ливана. Есть убитые и раненые.

Также поступали сведения, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Срифе. Есть раненые.

Кроме того, ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в деревне Батулия.

Израиль
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