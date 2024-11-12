Прямое попадание ракеты в здание в Нагарии, погибли два человека

По сообщению ЦАХАЛа, в ходе последнего ракетного обстрела севера страны были зафиксированы 10 ракет, пересекших границу с Ливаном. Часть ракет удалось сбить, несколько из них упали.

По информации СМИ, в Нагарии ракета попала в здание. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что на месте падения ракеты были обнаружены тела двоих человек в возрасте около 40 лет без признаков жизни, медики констатировали их смерть.

Парамедик "Маген Давид Адом" сообщает, что машины скорой помощи прибыли на место происшествия через несколько минут. Здание, построенное из металла с утеплителем, было сильно повреждено, и на месте взрыва возник пожар.

Медики обнаружили двоих мужчин с очень тяжелыми травмами, оба были без сознания. Полученные ими ранения оказались критическими, и вскоре медики констатировали смерть обоих.

В медицинский центр Галилеи были доставлены двое пострадавших с осколочными ранениями легкой степени. Сообщается, что это мужчина и женрщина в возрасте примерно 30 и 40 лет соответственно. Во время тревоги они находились в автомобиле, они вышли из машины и легли на дорогу. Ракета взорвалась рядом с ними, и они получили легкие осколочные ранения.