"Кан": Нетаниягу распорядился возобновить обсуждение вопроса распространения суверенитета

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил в беседах с приближенными, что после победы на выборах в США Дональда Трампа пришло время вернуть на повестку дня вопрос распространения израильского суверенитета на Иудею и Самарию, сообщает "Кан".

Согласно опубликованной информации, вся предварительная работа была завершена еще в 2020 году, когда речь шла о распространении суверенитета на Иорданскую долину. Тогда рабочая группа во главе с Яривом Левином при участии представителей США подготовила детальные карты, распоряжения и даже проект решения правительства.

Подготовка включала разметку территории поселений, шоссе, которые ведут к поселениям, а также предусматривала расширение территории, отведенной поселениям. Однако из-за политических возражений программа не была реализована, а вместо этого Израиль подписал с несколькими арабскими странами соглашения о нормализации, получившие название "соглашений Авраама".

Политические возражения против распространения суверенитета поступали как со стороны поселенцев, так и со стороны Бени Ганца и Габи Ашкенази.

Лидеры поселенцев опасались, что территории, которые не вошли в план распространения суверенитета, будут переданы Палестинской автономии для создания там государства. Ганц и Ашкенази принципиально возражали против распространения суверенитета.

Публикация заявлений Нетаниягу последовала на следующий день после того, как министр финансов и глава "Ционут Датит" Бецалель Смотрич заявил на заседании фракции, что "2025 год должен стать годом распространения суверенитета".

В свою очередь, министр по делам разведки Гила Гамлиэль заявила, что стоит воздержаться от подобных высказываний до тех пор, пока Дональд Трамп не приведен к присяге. "Я уже давно говорю, что нашим министрам стоит как можно меньше говорить, а просто заниматься своим делом.

Это принесет гораздо больше пользы государству Израиль", – заявила Гамлиэль.