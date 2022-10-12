Арабский сектор Иерусалима бастует в знак солидарности с жителями Шуафата и Анаты

В среду, 12 октября, в арабском секторе Иерусалима объявлена забастовка в знак солидарности с жителями лагеря беженцев Шуафат и деревни Аната, которые пятый день блокированы силами ЦАХАЛа и пограничной полиции. Продолжается розыск террориста, совершившего 8 октября вооруженное нападение около Шуффата и убившего 18-летнюю израильтянку.

Накануне поступали сообщения, что "осада" частично снята – в Шуафат и Анату стали пропускать транспорт. Однако вскоре после этого блокада была усилена, проезды были перекрыты.

adv_11 incontent_1

Забастовка в арабском секторе Иерусалима распространяется на образовательные учреждения, кроме того многие сотрудники не вышли сегодня на работу.

adv_12 m_ar_1

При этом организаторы акции заявляют, что осада Шуафата и Анаты может привести к гуманитарным и экологическим проблемам, так как продукты в блокированные районы якобы не завозятся, а мусор не вывозится.

Рано утром 11 октября военнослужащие инженерного подразделения ЦАХАЛа, действовавшие в лагере беженцев Шуафат (северная окраина Иерусалима) при поддержке пограничной полиции, разметили для последующего разрушения дом 22-летнего Удая ат-Тамими, несколько дней назад застрелившего около Шуафата бойца военной полиции (погибла 18-летняя Ноа Лазар) и ранившего еще двух израильтян (один из них, охранник Давид Морель остается в больнице в тяжелом состоянии).

adv_13 incontent_2

Сообщалось также, что спецназ пограничной полиции ЯМАМ в ходе операции в Иерихоне входил в дом родственников Удая ат-Тамими.

adv_14 m_ar_2

Ранее сообщалось, что задержаны трое сообщников террориста. Это жители Бейт-Ханины, лагеря беженцев Шуафат и Анаты. Всем около 20 лет.

Теракт около Шуафата. 08.10.2022

adv_15 incontent_3

В 21:25 в субботу, 8 октября, поступило сообщение о нападении с применением огнестрельного оружия в иерусалимском квартале Шуафат. Три человека получили ранения. Двое из них в состоянии от тяжелого до критического были доставлены в больницу. Одна из раненых умерла.

adv_16 m_ar_3

Стрельба велась по людям, находившимся на блокпосту. В результате теракта ранены пограничницы и охранник.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передаала, что раненые были доставлены в иерусалимскую больницу "Адаса Ар а-Цофим". Девушка около 20 лет в критическом состоянии, мужчина примерно 25 лет в тяжелом состоянии. Еще одна девушка получила легкое ранение.

adv_17 incontent_4

В ходе предварительного расследования установлено, что вооруженный террорист подошел к блокпосту и открыл огонь по людям. Затем он сел в белый автомобиль Toyota и скрылся в направлении лагеря беженцев Шуафат.

adv_18 m_ar_4

Телеканал "Решет" сообщил, что водитель, подвозивший террориста к месту нападения возле КПП "Шуафат", сдался полиции. Эту информацию не комментирует пресс-служба полиции. В то же время, глава иерусалимского округа полиции генерал-майор Дорон Турджеман заявил, что задержан один подозреваемый в причастности к теракту и ведется поиск еще троих. Усиленные подразделения полиции и силы безопасности продолжают преследование террориста, совершившего нападение, в результате которого три человека получили ранения.

По сообщению полиции, для участия в преследовании в воздух поднят вертолет. Одновременно подразделения полиции принимают участие в прекращении беспорядков, вспыхнувших в Шуафате. В сторону полицейских были выпущены петарды.

adv_19 incontent_5

Террористическая группировка "Бригады мучеников Аль-Аксы" (ФАТХ) взяла на себя ответственность за теракт.

adv_20 m_ar_5

В ночь на воскресенье, 9 октября, из иерусалимской больницы "Адаса Ар а-Цофим" поступило сообщение о том, что от полученных в результате теракта ранений скончалась девушка, доставленная в реанимацию накануне вечером. Тяжелораненый охранник доставлен в больницу "Адаса Эйн-Керем".

Полиция сообщила о задержании еще двоих подозреваемых в причастности к теракту на блокпосту около Шуафата. Однако розыски еще одного террориста (стрелка) продолжаются.

Охранник (мужчина около 25 лет), получивший тяжелое ранение в результате теракта на блокпосту около иерусалимского района Шуафат, в настоящее время находится в больница "Адаса Эйн-Керем". Его состояние остается тяжелым, он подключен к аппарату искусственного жизнеобеспечения. По данным израильских СМИ, тяжело ранен новый репатриант из Бразилии.

adv_21 m_ar_6

Утром 9 октября была разрешена к публикации информация о том, что на КПП около иерусалимского района Шуафат террористами была застрелена сержант Ноа Лазар. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Погибшей было 18 лет. Ее семья живет в поселке Бат-Хефер. Ноа служила в батальоне "Эрез" военной полиции. Звание сержанта ей было присвоено посмертно.

Похороны состоялись вечером 10 октября.