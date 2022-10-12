Министерство алии: гостиницы для репатриантов из России – только в крайних случаях

Несмотря на обещания министерства алии и интеграции, новые репатрианты и лица с правом на репатриацию, приезжающие из России, не могут рассчитывать на то, что им предоставят гостиницы на начальный период.

Министр алии и интеграции Пнина Тамене-Шете заявляла, в частности в эфире радиостанции "Кан Рэка", что российские репатрианты, а также евреи и их семьи, приезжающие в этот период в Израиль с целью репатриации, будут, по примеру украинских репатриантов, расселяться в гостиницы. Канцелярия министра алии в ответ на обращение редакции NEWSru.co.il также заявляла, что репатриантов, "у которых нет крыши над головой", будут расселять в гостиницы.

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Для этого, как уточняли в ответ на запрос нашей редакции в канцелярии Тамене-Шете и в пресс-службе министерства алии, следует после проверки в "Бен-Гурионе" у консула "Натива" обратиться к представителю министерства алии в аэропорту.

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Однако семья, которая приехала из России с целью репатриации 11 октября, обратившись к представителю министерства алии в аэропорту имени Бен-Гуриона, услышала в ответ на просьбу предоставить им временное жилье: "Поищите в Booking". Только после обращения нашей редакции в министерство алии и интеграции данной семье была предоставлена гостиница.

После этого мы вновь обратились в министерство алии и интеграции с просьбой объяснить, есть ли указание предоставлять новым репатриантам и лицам с правом на репатриацию жилье на первое время. Судя по тому, что удалось выяснить нашей редакции, существует распоряжение предоставлять жилье "только в крайних случаях" – то есть, когда у прилетевших "нет крыши над головой". В министерстве утверждают, что их сотрудники, которые встречают в аэропорту новых репатриантов и лиц с правом на репатриацию, ознакомлены с этими инструкциями.