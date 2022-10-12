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    В Израиле

    Военно-политический кабинет поддержал подписание соглашения с Ливаном

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    Военно-политический кабинет поддержал подписание соглашения с Ливаном
    Фото: Амос Бен-Гершом, GPO

    Военно-политический кабинет проголосовал за передачу на утверждение правительству проекта договора с Ливаном о демаркации морской границы.

    За утверждение соглашения проголосовали все члены кабинета, кроме министра внутренних дел Айелет Шакед, которая воздержалась.

    Сменный глава правительства Нафтали Беннет также заявил, что поддерживает подписание соглашения. Согласно заявлению Беннета, он принял решение поддержать соглашение, "глубоко изучив вопрос и выслушав мнение глав всех служб безопасности".

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    При этом Беннет выступил с критикой в адрес премьер-министра Яира Лапида, заявив, что к соглашению можно было прийти иным путем, и что существуют политические мотивы "у обеих сторон".

    Проект соглашения будет передан на утверждение правительству.

    Напомним, соглашение, достигнутое между Израилем и Ливаном, впервые устанавливает признанную обеими сторонами линию морской границы. В документе отмечается, что пересмотр ее возможен только в случае подписания договора о сухопутной границе.

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    На протяжении первых пяти километров от берега стороны признают границей так называемую "линию буев", установленную Израилем в одностороннем порядке при выходе из Ливана в 2000 году. Затем границей будет считаться "линия 23", на которой первоначально настаивала ливанская сторона.

    Ливан отказывается от претензий на месторождение "Кариш". Новая морская граница пересечет еще не разведанное месторождение "Кана". Его разведка и разработка будут переданы международной компании. К югу от "линии 23" находится около 17% месторождения. Ожидается, что примерно такую долю доходов получит и Израиль.

    Однако многие отмечают, что политическое значение соглашения превышает экономическое. Так, обозреватель Walla Барак Равид отмечает, что договор стабилизирует ситуацию на северной границе. Он считает, что сделан первый шаг к нормализации между Израилем и Ливаном, и "Хизбалле" пришлось на это согласиться.

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    Нельзя забывать, что Ливан терпит экономический крах. Доходы от продажи газа на внешнем рынке укрепят ливанскую экономику, а значит, и внутреннюю стабильность. Однако эти доходы начнут поступать не раньше, чем через несколько лет, когда начнется эксплуатация еще не разведанного месторождения Кана.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 12 Октября 2022
    Соглашение с Ливаном: принципиальные моменты
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