Шестой день войны в Израиле. Хронология событий
Четверг, 12 октября 2023 года, шестой день войны в Израиле. ЦАХАЛ именует военную операцию против террористов в Газе "Железные мечи". ХАМАС дал своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". Идут боевые действия и на северных границах Израиля.
В течение первого дня войны террористы захватили более ста израильтян и иностранных граждан, их удерживают в секторе Газы.
Число убитых на израильской стороне в ходе войны с ХАМАСом – по меньшей мере 1200. Среди убитых граждане Израиля, США, Великобритании, Франции, Украины, России, Таиланда, Непала. Около 3300 человек были ранены или травмированы.
Список погибших в результате террористической атаки на юг Израиля (обновляется)
Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.
В течение первых пяти дней войны террористы выпустили по израильской территории тысячи ракет (по приблизительным оценкам, 6000). Обстрелам подвергались южные и центральные районы Израиля. Одна ракета была выпущена из Газы по Хайфе. Ракетные обстрелы продолжаются.
Идут боевые действия и на границах с Ливаном и Сирией.
ЦАХАЛ продолжает наносить интенсивные ответные удары по целям в Газы. В Армии обороны Израиля заявляют, что были атакованы тысячи объектов (почти 3000) в секторе Газы.
Минздрав Газы сообщает о более чем 1130 убитых и 5500 раненых. В этих данных не учитывается ликвидация не менее 1500 террористов на территории Израиля.
По данным UNRWA, около 150 тысяч жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома.
Распоряжения, касающиеся ограничений для граждан Израиля
ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
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Источники в Газе сообщают, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому в Бейт-Лахии (север сектора), полностью разрушив его.
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Источники в Газе сообщают, что ВВС ЦАХАЛа вновь нанесли серию ударов по целям в секторе. В частности, атакованы объекты на северо-западе города Газа.
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ЦАХАЛ продолжает наносить удары по террористам в Газе.
Источники в Газе сообщают, что в результате удара ВВС ЦАХАЛа был разрушен дом в районе Бани Сухайла, к востоку от Хан-Юниса (юг сектора). По предварительным данным, известно о не менее трех убитых.
В Израиле более 1200 убитых, около 3300 раненых и пострадавших.
Минздрав Газы сообщает о более чем 1130 убитых и 5500 раненых.
С 23:43 11 октября ракетные обстрелы из Газы не фиксировались.