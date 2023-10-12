adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
17 - 27°
Тель-Авив:
22 - 29°
Эйлат:
23 - 36°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.956 ₪ 4.197 ₪
Иерусалим:
17 - 27°
Тель-Авив:
22 - 29°
Эйлат:
23 - 36°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Шестой день войны в Израиле. Хронология событий

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Шестой день войны в Израиле. Хронология событий
    AP Photo/Adel Hana

    Четверг, 12 октября 2023 года, шестой день войны в Израиле. ЦАХАЛ именует военную операцию против террористов в Газе "Железные мечи". ХАМАС дал своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". Идут боевые действия и на северных границах Израиля.

    В течение первого дня войны террористы захватили более ста израильтян и иностранных граждан, их удерживают в секторе Газы.

    Число убитых на израильской стороне в ходе войны с ХАМАСом – по меньшей мере 1200. Среди убитых граждане Израиля, США, Великобритании, Франции, Украины, России, Таиланда, Непала. Около 3300 человек были ранены или травмированы.

    adv_12 incontent_1

    adv_13 m_ar_1

    Список погибших в результате террористической атаки на юг Израиля (обновляется)

    Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

    В течение первых пяти дней войны террористы выпустили по израильской территории тысячи ракет (по приблизительным оценкам, 6000). Обстрелам подвергались южные и центральные районы Израиля. Одна ракета была выпущена из Газы по Хайфе. Ракетные обстрелы продолжаются.

    adv_14 incontent_2

    adv_15 m_ar_2

    Идут боевые действия и на границах с Ливаном и Сирией.

    ЦАХАЛ продолжает наносить интенсивные ответные удары по целям в Газы. В Армии обороны Израиля заявляют, что были атакованы тысячи объектов (почти 3000) в секторе Газы.

    Минздрав Газы сообщает о более чем 1130 убитых и 5500 раненых. В этих данных не учитывается ликвидация не менее 1500 террористов на территории Израиля.

    adv_16 incontent_3

    adv_17 m_ar_3

    По данным UNRWA, около 150 тысяч жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома.

    Распоряжения, касающиеся ограничений для граждан Израиля

    ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

    adv_18 incontent_4

    adv_19 m_ar_4

    02:00

    Источники в Газе сообщают, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому в Бейт-Лахии (север сектора), полностью разрушив его.

    01:00

    adv_20 incontent_5

    adv_21 m_ar_5

    Источники в Газе сообщают, что ВВС ЦАХАЛа вновь нанесли серию ударов по целям в секторе. В частности, атакованы объекты на северо-западе города Газа.

    00:00

    ЦАХАЛ продолжает наносить удары по террористам в Газе.

    adv_22 m_ar_6

    Источники в Газе сообщают, что в результате удара ВВС ЦАХАЛа был разрушен дом в районе Бани Сухайла, к востоку от Хан-Юниса (юг сектора). По предварительным данным, известно о не менее трех убитых.

    adv_23 m_ar_7

    В Израиле более 1200 убитых, около 3300 раненых и пострадавших.

    Минздрав Газы сообщает о более чем 1130 убитых и 5500 раненых.

    adv_24 m_ar_8

    С 23:43 11 октября ракетные обстрелы из Газы не фиксировались.

    adv_25 article_video
    Ссылки по теме
    adv_26 ar_middle_wwh
    adv_27 ar_middle_yandex
    adv_28 ar_middle_mobile_yandex
    adv_29 ar_right_wwh
    adv_30 ar_right_1
    adv_31 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    02:12 Шестой день войны в Израиле. Хронология событий
    01:45 В Рахате убиты два человека
    00:56 ЦАХАЛ продолжает наносить удары по террористам, из Газы сообщают, что число убитых растет
    00:20 Нетаниягу, Галант и Ганц объявили о создании чрезвычайного национального правительства. "ХАМАС будет уничтожен"
    23:50 ХАМАС заявил, что освободил заложницу с двумя детьми. Это произошло в субботу, в день похищения
    23:29 Эрдоган поручил начать переговоры с ХАМАСом об освобождении похищенных
    23:15 Палестинские источники сообщают о четверых убитых в ходе столкновений с израильтянами в Кусре
    22:46 Пятый день войны в Израиле. Хронология событий
    adv_32 ar_right_2
    adv_33 ar_right_3
    adv_34 ar_right_4
    adv_35 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom