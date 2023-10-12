Шестой день войны в Израиле. Хронология событий

Четверг, 12 октября 2023 года, шестой день войны в Израиле. ЦАХАЛ именует военную операцию против террористов в Газе "Железные мечи". ХАМАС дал своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". Идут боевые действия и на северных границах Израиля.

В течение первого дня войны террористы захватили более ста израильтян и иностранных граждан, их удерживают в секторе Газы.

Число убитых на израильской стороне в ходе войны с ХАМАСом – по меньшей мере 1200. Среди убитых граждане Израиля, США, Великобритании, Франции, Украины, России, Таиланда, Непала. Около 3300 человек были ранены или травмированы.

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Список погибших в результате террористической атаки на юг Израиля (обновляется)

Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

В течение первых пяти дней войны террористы выпустили по израильской территории тысячи ракет (по приблизительным оценкам, 6000). Обстрелам подвергались южные и центральные районы Израиля. Одна ракета была выпущена из Газы по Хайфе. Ракетные обстрелы продолжаются.

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Идут боевые действия и на границах с Ливаном и Сирией.

ЦАХАЛ продолжает наносить интенсивные ответные удары по целям в Газы. В Армии обороны Израиля заявляют, что были атакованы тысячи объектов (почти 3000) в секторе Газы.

Минздрав Газы сообщает о более чем 1130 убитых и 5500 раненых. В этих данных не учитывается ликвидация не менее 1500 террористов на территории Израиля.

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По данным UNRWA, около 150 тысяч жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома.

Распоряжения, касающиеся ограничений для граждан Израиля

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

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Источники в Газе сообщают, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому в Бейт-Лахии (север сектора), полностью разрушив его.

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Источники в Газе сообщают, что ВВС ЦАХАЛа вновь нанесли серию ударов по целям в секторе. В частности, атакованы объекты на северо-западе города Газа.

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ЦАХАЛ продолжает наносить удары по террористам в Газе.

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Источники в Газе сообщают, что в результате удара ВВС ЦАХАЛа был разрушен дом в районе Бани Сухайла, к востоку от Хан-Юниса (юг сектора). По предварительным данным, известно о не менее трех убитых.

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В Израиле более 1200 убитых, около 3300 раненых и пострадавших.

Минздрав Газы сообщает о более чем 1130 убитых и 5500 раненых.

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С 23:43 11 октября ракетные обстрелы из Газы не фиксировались.