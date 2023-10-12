Представитель ЦАХАЛа подтвердил: террористы, пришедшие в Израиль из Газы, обезглавливали детей
Представитель Армии обороны Израиля подполковник Джонатан Конрикус подтвердил австралийским, шведским и другим СМИ информацию о том, что террористами при нападении на приграничные поселки были убиты и обезглавлены дети.
Об этом пишут издание Sky News Australia и другие СМИ.
Конрикус отметил, что сведения о том, что дети были обезглавлены террористами, подтвердил офис премьер-министра Израиля. Кроме того, высокопоставленный чиновник в эфире CBS News говорил, что лично видел обезглавленные тела младенцев, отметил представитель ЦАХАЛа.
Конрикус также сослался на данные, полученные от судмедэксперта, посетившего кибуц Беэри.
Подполковник Конрикус не смог подтвердить, что было обезглавлено именно 40 детей, как ранее заявлял телеканал i24.
Говоря о заложниках в эфире CNN, Конрикус сказал: "Разум подсказывает, что они находятся под землей. Разум также диктует, что ХАМАС, раз уж они планировали провести эту атаку и взять этих людей в заложники, должен был заранее спланировать места, где можно спрятать этих заложников и обезопасить их от израильской разведки и усилий по их освобождению".
i24: в Кфар-Азе террористами были убиты 40 детей, некоторые из них были обезглавлены