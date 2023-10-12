Представитель ЦАХАЛа подтвердил: террористы, пришедшие в Израиль из Газы, обезглавливали детей

Представитель Армии обороны Израиля подполковник Джонатан Конрикус подтвердил австралийским, шведским и другим СМИ информацию о том, что террористами при нападении на приграничные поселки были убиты и обезглавлены дети.

Об этом пишут издание Sky News Australia и другие СМИ.

Конрикус отметил, что сведения о том, что дети были обезглавлены террористами, подтвердил офис премьер-министра Израиля. Кроме того, высокопоставленный чиновник в эфире CBS News говорил, что лично видел обезглавленные тела младенцев, отметил представитель ЦАХАЛа.

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Конрикус также сослался на данные, полученные от судмедэксперта, посетившего кибуц Беэри.

Подполковник Конрикус не смог подтвердить, что было обезглавлено именно 40 детей, как ранее заявлял телеканал i24.

Говоря о заложниках в эфире CNN, Конрикус сказал: "Разум подсказывает, что они находятся под землей. Разум также диктует, что ХАМАС, раз уж они планировали провести эту атаку и взять этих людей в заложники, должен был заранее спланировать места, где можно спрятать этих заложников и обезопасить их от израильской разведки и усилий по их освобождению".

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