Нетаниягу, Галант и Ганц объявили о создании чрезвычайного национального правительства. "ХАМАС будет уничтожен"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, министр обороны Йоав Галант и глава партии "Махане Мамлахти" выступили с совместным заявлением о создании чрезвычайного национального правительства.
"Народ Израиля един, и сегодня его руководство также едино. Мы отметаем все другие соображения, потому что на карту поставлена судьба нашей страны. Мы будем работать вместе для граждан Израиля, для Государства Израиль", – говорится в заявлении.
Нетаниягу вновь заявил: "ХАМАС – это ИГИЛ, и он будет разгромлен и уничтожен точно так же, как мир разгромил и уничтожил ИГИЛ".
Галант, в свою очередь, пообещал "стереть с лица земли" ХАМАС.
Ганц сказал: "Сейчас не время для трудных вопросов – настало время ошеломляющих ответов на поле боя... Враг будет уничтожен, безопасность будет восстановлена".