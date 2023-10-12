Нетаниягу, Галант и Ганц объявили о создании чрезвычайного национального правительства. "ХАМАС будет уничтожен"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, министр обороны Йоав Галант и глава партии "Махане Мамлахти" выступили с совместным заявлением о создании чрезвычайного национального правительства.

"Народ Израиля един, и сегодня его руководство также едино. Мы отметаем все другие соображения, потому что на карту поставлена ​​судьба нашей страны. Мы будем работать вместе для граждан Израиля, для Государства Израиль", – говорится в заявлении.

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Нетаниягу вновь заявил: "ХАМАС – это ИГИЛ, и он будет разгромлен и уничтожен точно так же, как мир разгромил и уничтожил ИГИЛ".

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Галант, в свою очередь, пообещал "стереть с лица земли" ХАМАС.

Ганц сказал: "Сейчас не время для трудных вопросов – настало время ошеломляющих ответов на поле боя... Враг будет уничтожен, безопасность будет восстановлена".

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