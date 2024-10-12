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Израиль

Воздушная тревога в Верхней Галилее

время публикации: 12 октября 2024 г., 15:14 | последнее обновление: 12 октября 2024 г., 15:22
Воздушная тревога в Верхней Галилее
Michael Giladi/Flash90

В 15:13 система раннего оповещения о ракетных обстрелах сработала в Акко и окрестностях, а также в районе Хайфского залива.

Воздушная тревога была слышна в промзоне Шаар Нааман, в населенных пунктах Джудейда Макр, Эйн а-Мифрац, Кфар Масарик, Акко, Бустан а-Галиль, Таль-Эль, Кфар Ясиф, Кирьят- Бялик, Кирьят-Ям, Кирьят-Моцкин, Ахихуд, Ясур, Шомрат, Нес Амос, Лохамей а-Гетаот, Регба.

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