Воздушная тревога в Верхней Галилее

В 15:13 система раннего оповещения о ракетных обстрелах сработала в Акко и окрестностях, а также в районе Хайфского залива.

Воздушная тревога была слышна в промзоне Шаар Нааман, в населенных пунктах Джудейда Макр, Эйн а-Мифрац, Кфар Масарик, Акко, Бустан а-Галиль, Таль-Эль, Кфар Ясиф, Кирьят- Бялик, Кирьят-Ям, Кирьят-Моцкин, Ахихуд, Ясур, Шомрат, Нес Амос, Лохамей а-Гетаот, Регба.