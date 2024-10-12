x
12 октября 2024
|
последняя новость: 09:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 октября 2024
|
12 октября 2024
|
последняя новость: 09:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 12.10.2024: удары по целям на севере, в центре и на юге сектора

время публикации: 12 октября 2024 г., 07:32 | последнее обновление: 12 октября 2024 г., 07:56
Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 12.10.2024: удары по целям на севере, в центре и на юге сектора
AP Photo/Leo Correa

В ночь на 12 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа атаковала цели в районе Ат-Тауам, а также в районе Джабалии.

В центре сектора: ВМС ЦАХАЛа атаковали цели в районе Абу-Муалла, западнее Нусейрата.

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа атаковала цели к востоку от Хан-Юниса.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 12 октября.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 октября 2024

372-й день войны: ЦАХАЛ продолжает наносить удары в Ливане и Газе. Хронология