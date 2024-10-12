Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 12.10.2024: удары по целям на севере, в центре и на юге сектора

В ночь на 12 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа атаковала цели в районе Ат-Тауам, а также в районе Джабалии.

В центре сектора: ВМС ЦАХАЛа атаковали цели в районе Абу-Муалла, западнее Нусейрата.

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа атаковала цели к востоку от Хан-Юниса.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 12 октября.