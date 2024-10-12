Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 12 октября, на большей части территории страны сохранится комфортная температура. Ясно, слабый ветер.

В Иерусалиме – 19-26 градусов, в Тель-Авиве – 23-27, в Хайфе – 22-26, в Эйлате – 23-34, в Беэр-Шеве – 19-31, в Мицпе-Рамоне – 19-29, на побережье Мертвого моря – 28-33, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-28, в Ариэле – 20-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-29, на Голанских высотах – 18-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 20-50 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В воскресенье-понедельник – без существенных изменений.