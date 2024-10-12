В минувшие сутки бойцы ЦАХАЛа действовали по всему сектору Газы, уничтожая террористические инфраструктуры и ликвидируя террористов.

В Джабалии силы 162-й дивизии уничтожили более 20 террористов с помощью ВВС, а также в ходе ближних боев и артиллерийских атак.

Силы 252-й дивизии уничтожили террористов, обстреливавших израильских военных противотанковыми ракетами.

В Рафиахе силы дивизии Газа ликвидировали нескольких вооруженных террористов.