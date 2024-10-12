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Израиль

В минувшие сутки бойцы ЦАХАЛа действовали по всему сектору Газы

время публикации: 12 октября 2024 г., 19:35 | последнее обновление: 12 октября 2024 г., 19:48
В минувшие сутки бойцы ЦАХАЛа действовали по всему сектору Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

В минувшие сутки бойцы ЦАХАЛа действовали по всему сектору Газы, уничтожая террористические инфраструктуры и ликвидируя террористов.

В Джабалии силы 162-й дивизии уничтожили более 20 террористов с помощью ВВС, а также в ходе ближних боев и артиллерийских атак.

Силы 252-й дивизии уничтожили террористов, обстреливавших израильских военных противотанковыми ракетами.

В Рафиахе силы дивизии Газа ликвидировали нескольких вооруженных террористов.

Израиль
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