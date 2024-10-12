"Аль Манар": "израильская армия намерена атаковать машины скорой помощи в Ливане"
время публикации: 12 октября 2024 г., 12:25 | последнее обновление: 12 октября 2024 г., 12:25
Телеканал "Аль Манар", связанный с "Хизбалой", сообщил, что "израильская армия намерена атаковать машины скорой помощи в Ливане".
Ранее представитель арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Авихай Эдраи заявил, что в последние дни террористы "Хизбаллы" пытаются использовать машины скорой медицинской помощи для перевозки боевиков и доставки оружия.
ЦАХАЛ неоднократно призывал бригады парамедиков не сотрудничать с террористами. Эдраи подчеркнул, что любое транспортное средство, в котором находится вооруженный террорист, будет атаковано.