"Аль Манар": "израильская армия намерена атаковать машины скорой помощи в Ливане"

Телеканал "Аль Манар", связанный с "Хизбалой", сообщил, что "израильская армия намерена атаковать машины скорой помощи в Ливане".

Ранее представитель арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Авихай Эдраи заявил, что в последние дни террористы "Хизбаллы" пытаются использовать машины скорой медицинской помощи для перевозки боевиков и доставки оружия.

ЦАХАЛ неоднократно призывал бригады парамедиков не сотрудничать с террористами. Эдраи подчеркнул, что любое транспортное средство, в котором находится вооруженный террорист, будет атаковано.