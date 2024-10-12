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Израиль

"Аль Манар": "израильская армия намерена атаковать машины скорой помощи в Ливане"

время публикации: 12 октября 2024 г., 12:25 | последнее обновление: 12 октября 2024 г., 12:25
"Аль Манар": "израильская армия намерена атаковать машины скорой помощи в Ливане"
AP Photo/Hassan Ammar

Телеканал "Аль Манар", связанный с "Хизбалой", сообщил, что "израильская армия намерена атаковать машины скорой помощи в Ливане".

Ранее представитель арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Авихай Эдраи заявил, что в последние дни террористы "Хизбаллы" пытаются использовать машины скорой медицинской помощи для перевозки боевиков и доставки оружия.

ЦАХАЛ неоднократно призывал бригады парамедиков не сотрудничать с террористами. Эдраи подчеркнул, что любое транспортное средство, в котором находится вооруженный террорист, будет атаковано.

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Эдраи: "Хизбалла" использует машины скорой помощи для перевозки боевиков