Власти Никарагуа объявили о разрыве дипломатических отношений с Израилем
время публикации: 12 октября 2024 г., 10:39 | последнее обновление: 12 октября 2024 г., 10:54
Власти Никарагуа объявили о разрыве дипломатических отношений с Израилем, назвав израильское правительство "фашистским".
"Президент Никарагуа Даниэль Ортега поручил разорвать дипломатические отношения с Израилем", – сообщила вице-президент Росарио Мурильо.
Причиной разрыва дипотношений "являются атаки Израиля на палестинские территории".
Ранее в этот день национальный конгресс Никарагуа принял резолюцию, призывающую правительство "принять меры в ознаменование первой годовщины войны в Газе".
Никарагуа – крупнейшее по площади государство в Центральной Америке, при этом – одно из беднейших в Западном полушарии.