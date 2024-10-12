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Израиль

Власти Никарагуа объявили о разрыве дипломатических отношений с Израилем

время публикации: 12 октября 2024 г., 10:39 | последнее обновление: 12 октября 2024 г., 10:54
Даниэль Ортега с женой, вице-президентом Росарио Мурильо
AP Photo/Alfredo Zuniga, File

Власти Никарагуа объявили о разрыве дипломатических отношений с Израилем, назвав израильское правительство "фашистским".

"Президент Никарагуа Даниэль Ортега поручил разорвать дипломатические отношения с Израилем", – сообщила вице-президент Росарио Мурильо.

Причиной разрыва дипотношений "являются атаки Израиля на палестинские территории".

Ранее в этот день национальный конгресс Никарагуа принял резолюцию, призывающую правительство "принять меры в ознаменование первой годовщины войны в Газе".

Никарагуа – крупнейшее по площади государство в Центральной Америке, при этом – одно из беднейших в Западном полушарии.

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