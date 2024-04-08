Суд ООН: Никарагуа обвиняет Германию в пособничестве "геноциду палестинцев"

В Международном суде ООН началось разбирательство по иску Никарагуа против Германии, в котором ФРГ обвиняется в содействии "геноциду палестинцев". Иск требует от Германии прекратить военное и любое другое сотрудничество с Израилем.

"Вынесенное на рассмотрение суда дело касается жизни и благополучия тысяч людей, уничтожение целого народа. Германия не выполняет взятые на себя обязательства по предотвращению геноцида и обеспечению международного права", – заявил посол Никарагуа в Нидерландах Карлос Хосе Аргуэло Гомес, возглавляющий никарагуанскую делегацию.

Несмотря на то, что формально иск не направлен против Израиля, по сути, именно еврейское государство пытаются посадить на скамью подсудимых.

"Если Израиль продолжит действовать с той же вседозволенностью, с которой он действует с основания государства, при помощи таких государств как Германия, против этого восстанут и будущие поколения палестинцев", – сказал дипломат.

Комментируя эти заявления, юрист из германской делегации Таня фон Услар-Глайхен назвала их предвзятыми, добавив, что делегация ФРГ ответит на них 9 апреля, когда ей будет предоставлено слово в суде.