Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 12.10.2024: операции в Шхеме и Калькилии
время публикации: 12 октября 2024 г., 07:59 | последнее обновление: 12 октября 2024 г., 08:07
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 12.10.2024 действовали в Калькилии и около Калькилии (в Аззуне), а также к югу от Шхема.
Происходили вооруженные столкновения.
Также сообщается о вооруженных столкновениях в деревне Силуад.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.