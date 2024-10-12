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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 12.10.2024: операции в Шхеме и Калькилии

время публикации: 12 октября 2024 г., 07:59 | последнее обновление: 12 октября 2024 г., 08:07
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 12.10.2024: операции в Шхеме и Калькилии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 12.10.2024 действовали в Калькилии и около Калькилии (в Аззуне), а также к югу от Шхема.

Происходили вооруженные столкновения.

Также сообщается о вооруженных столкновениях в деревне Силуад.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

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