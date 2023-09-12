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    В Израиле

    БАГАЦ впервые собрался в полном составе для рассмотрения исков против ограничения принципа неприемлемости

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    БАГАЦ впервые собирается в полном составе для рассмотрения иск против ограничения принципа неприемлемости
    Yonatan Sindel/Flash90

    В 09:00 во вторник, 12 сентября, в Иерусалиме началось заседание коллегии Верховного суда в качестве Высшего суда справедливости (БАГАЦ), на котором будут рассматриваться иски с требованием отменить поправку к Основному закону о судебной власти, ограничивающую возможность судей принимать решения на основании принципа крайней неприемлемости.

    Ожидается, что судебное заседание продлится не менее семи часов. Трансляция из зала суда ведется пресс-службой Управления судеб.

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    Иски против ограничения принципа неприемлемости поданы Движением за качество власти, группа граждан во главе с Талем Ороном, Межсекториальная инициатива по борьбе с курением, Гражданское демократическое движение, группа граждан во главе с адвокатом Йегудой Реслером, израильская коллегия адвокатов, движение "Омец", генерал-майор запаса Рони Нума, Движение за надлежащую администрацию, социальную и юридическую справедливость.

    Впервые в истории Израиля в судебную коллегию, которая будет рассматривать дело, входят все 15 судей Верховного суда.

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    Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара представляет позицию, согласно которой поправка должна быть отменена, поэтому позицию правительства и правящей коалиции представляет адвокат Илан Бомбах.

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    Согласно установленному председателем БАГАЦа Эстер Хайют порядку проведения заседания, первым выступает представитель Кнессета, за ним – частный адвокат, представляющий интересы правительства, и затем – представитель юридического советника правительства. Каждый из выступающих получает час для того, чтобы изложить позицию.

    После этого будут заслушаны другие выступающие. Затем представители Кнессета и правительства смогут ответить на возникшие вопросы или прозвучавшие обвинения.

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    Поправка к закону, прямо запрещающая судам опираться на принцип крайней неприемлемости при рассмотрении исков против народных избранников (в отличие от назначенных чиновников), была принята 24 июля 2023 года голосами 64 депутатов правящей коалиции. Депутаты оппозиции отказались от участия в голосовании, которому предшествовали многочисленные попытки прийти к соглашению и компромиссу.

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    Согласно позиции юрсоветника правительства, принятая поправка к основному закону "лишает общество самого основного инструмента для защиты от злоупотребления властями своих полномочий" и "закрывает двери суда перед человеком или группой людей, пострадавших от крайне неприемлемых решений правительства или его министров". Баарав-Миара заявляет, что в связи с тем, что данный закон может иметь серьезные последствия и привести к нарушению принципа разделения властей и прав человека, БАГАЦу следует принять решение об отмене закона.

    Согласно позиции правительства и коалиции, а также юридического советника Кнессета, БАГАЦ не имеет полномочий на обсуждение принятых Кнессетом основных законов.

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