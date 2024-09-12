Яна Блум приговорена к 8 годам тюрьмы за ДТП со смертельным исходом

Беэр-Шевский окружной суд приговорил Яну Блум к 8 годам тюремного заключения, выплате 100 тысяч шекелей компенсации и лишению водительских прав на 20 лет.

Ранее 26-летняя Блум была признана виновной в убийстве по неосторожности 10-месячного Мааяна Домановича в результате дорожной аварии, во время которой она находилась за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

26 апреля 2023 года, в День независимости, на 40-м шоссе в Негеве произошла авария: в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погиб десятимесячный Мааян Доманович из поселка Нокдим в Гуш-Эционе. Родители мальчика получили тяжелые травмы.

На допросе Яна Блум заявила, что не помнит, что именно произошло. Яна – дочь Яна Блума, работавшего охранником на дискотеке "Дольфи" в Тель-Авиве и погибшего в результате теракта 1 июня 2001 года. На момент гибели ему было 24 года.

Вынося приговор, судья отметил тяжелые семейные обстоятельства Яны, однако подчеркнул, что это был не первый случай, когда она садилась за руль в состоянии алкогольного опьянения, и что она прекратила получать психологическую помощь. Прокуратура требовала для нее 14 лет тюрьмы, однако судья счел эту планку крайне завышенной.