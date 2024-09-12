Водитель, сбивший на парковке 77-летнюю женщину, обвинен в причинении смерти по халатности

Государственная прокуратура представила в транспортный суд Бат-Яма обвинительное заключение против 79-летнего Ицхака Дарсы из Бат-Яма, который допустил неосторожное вождение на парковке больницы "Ихилов" в Тель-Авиве, ставшее причиной смерти 77-летней Далии Дроми.

В соответствии с обвинительным заключением, в апреле текущего года, выезжая со стоянки, обвиняемый сбил автомобилем пострадавшую, причинив ей серьезные травмы. Женщина в бессознательном состоянии была доставлена в приемный покой больницы и через две недели скончалась от полученных травм.

В обвинительном заключении указано, что авария и смерть женщины стали следствием халатного вождения и пренебрежения человеческими жизнями, допущенных обвиняемым. Прокуратура попросила аннулировать водительские права обвиняемого до завершения судебного разбирательства.