x
12 сентября 2024
|
последняя новость: 13:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 сентября 2024
|
12 сентября 2024
|
последняя новость: 13:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Водитель, сбивший на парковке 77-летнюю женщину, обвинен в причинении смерти по халатности

время публикации: 12 сентября 2024 г., 12:52 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 12:52
Водитель, сбивший на парковке 77-летнюю женщину, обвинен в причинении смерти по халатности
Flash90

Государственная прокуратура представила в транспортный суд Бат-Яма обвинительное заключение против 79-летнего Ицхака Дарсы из Бат-Яма, который допустил неосторожное вождение на парковке больницы "Ихилов" в Тель-Авиве, ставшее причиной смерти 77-летней Далии Дроми.

В соответствии с обвинительным заключением, в апреле текущего года, выезжая со стоянки, обвиняемый сбил автомобилем пострадавшую, причинив ей серьезные травмы. Женщина в бессознательном состоянии была доставлена в приемный покой больницы и через две недели скончалась от полученных травм.

В обвинительном заключении указано, что авария и смерть женщины стали следствием халатного вождения и пренебрежения человеческими жизнями, допущенных обвиняемым. Прокуратура попросила аннулировать водительские права обвиняемого до завершения судебного разбирательства.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 сентября 2024

На парковке возле перекрестка Ахисамах автобус сбил пешехода
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 июля 2024

В Бейт-Шемеше автомобиль сбил на парковке двухлетнего ребенка на самокате
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 апреля 2024

На парковке в Тель-Авиве автомобиль сбил мужчину
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 марта 2024

60-летняя женщина сбита машиной на парковке в Тель-Авиве