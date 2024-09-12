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Израиль

Журналистские удостоверения сотрудников канала "Аль-Джазира" в Израиле аннулируют

время публикации: 12 сентября 2024 г., 12:30 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 12:30
Журналистские удостоверения сотрудников канала "Аль-Джазира" в Израиле аннулируют
Miriam Alster/Flash90

Правительственное пресс-бюро ("Лишка а-итонут а-мемшальтит") аннулирует журналистские удостоверения сотрудников катарского телеканала "Аль-Джазира" в Израиле. Таким образом ведомство исполняет решение правительства о прекращении деятельности данного СМИ в Израиле в связи с тем, что оно наносит ущерб безопасности государства.

В правительственном пресс-бюро поясняют, что во время своей работы журналисты канала могут поставить под угрозу безопасность Израиля и его граждан в условиях ведения военных действий. Журналистские удостоверения сотрудников канала "Аль-Джазира" будут аннулированы временно, пока действует запрет на деятельность СМИ в Израиле.

Данное решение было принято после изучения всех сопутствующих аспектов, после получения одобрения со стороны юридического отдела и экспертной оценки представителей служб безопасности, включая ЦАХАЛ.

Генеральный директор правительственного пресс-бюро Ницан Хен, комментируя данное решение, подчеркнул: "Правительственное пресс-бюро неукоснительно защищает свободу прессы и свободу слова, считая это своим главным приоритетом. Однако с 7 октября деятельность "Аль-Джазиры" в Израиле неоднократно пересекала "красные линии". Некоторые из сообщений канала не соответствуют журналистским стандартам беспристрастности, порядочности и минимальной журналистской этике".

Он добавил, что с самого начала войны "Железные мечи" "Аль-Джазира" распространяет ложную информацию, содержащую подстрекательства против израильтян и евреев и представляющую опасность для израильских военнослужащих. "Нет никаких оснований позволять сотрудникам этого СМИ продолжать пользоваться журналистскими удостоверениями, позволяющими их присутствие на брифингах и пресс-конференциях на севере и на юге страны", – отметил Хен.

После собеседования с сотрудниками канала журналистские удостоверения будут аннулированы для журналистов и ведущих, вещающих на иврите и арабском языке, это решение не будет распространяться на продюсеров и операторов канала. Аннулирование удостоверений будет действовать до тех пор, пока не будет отменен запрет на деятельность канала в Израиле.

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