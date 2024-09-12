ЦАХАЛ: ликвидированы террористы, причастные к гибели бойца спецназа МАГАВ Максима Рыжкова

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации 11 сентября в Туль-Кареме трех террористов "Исламского джихада", причастных к убийству 19 октября 2023 года в Нур аш-Шамсе прапорщика спецназа МАГАВа Максима Рыжкова.

В ночь на 12 сентября с беспилотника ЦАХАЛа была запущена ракета по автомобилю, в котором находились вооруженные террористы.

Ликвидированы: Мухаммад Абу Атия, Имад Шхадэ и Салах аль-Баду.