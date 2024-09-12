x
12 сентября 2024
|
последняя новость: 22:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 сентября 2024
|
12 сентября 2024
|
последняя новость: 22:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: ликвидированы террористы, причастные к гибели бойца спецназа МАГАВ Максима Рыжкова

время публикации: 12 сентября 2024 г., 21:28 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 21:33
ЦАХАЛ: ликвидированы террористы, причастные к гибели бойца спецназа МАГАВ Максима Рыжкова
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации 11 сентября в Туль-Кареме трех террористов "Исламского джихада", причастных к убийству 19 октября 2023 года в Нур аш-Шамсе прапорщика спецназа МАГАВа Максима Рыжкова.

В ночь на 12 сентября с беспилотника ЦАХАЛа была запущена ракета по автомобилю, в котором находились вооруженные террористы.

Ликвидированы: Мухаммад Абу Атия, Имад Шхадэ и Салах аль-Баду.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 сентября 2024

342-й день войны в Израиле: UNRWA сообщило о гибели сотрудников. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 19 октября 2023

В Нур аш-Шамсе в бою с террористами погиб прапорщик МАГАВа Максим Рыжков