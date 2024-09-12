Албания откроет торгово-дипломатическое представительство в Иерусалиме

В четверг, 12 октября, президент Израиля Ицхак Герцог, находящийся с официальным визитом в Тиране, встретился с премьер-министром Эди Рамой.

В ходе совместного заявления для прессы премьер-министр Албании выразил соболезнования израильтянам, потерявших своих близких в результате войны, семьям похищенных израильтян он пожелал поскорее обнять своих близких. Эди Рама также сказал, что он понимает отчаянье граждан Израиля и евреев, проживающих в других странах, от того, что мир отказывается осознать: во всех ужасах войны и многочисленных жертвах виноват "дьявол, сидящий под землей".

Премьер-министр Эди Рама проинформировал Герцога о решении открыть в Иерусалиме торгово-дипломатическое представительство.