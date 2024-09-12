ЦАХАЛ: на юге Сирии был ликвидирован террорист. Видео

ЦАХАЛ подтвердил, что израильские ВВС атаковали цель в Рафиде, на юге Сирии, и ликвидировали террориста Ахмада аль-Джабра из сирийского филиала "Хизбаллы".

Подробности этой операции не сообщаются. Отмечается лишь, что речь идет о террористе, который действовал в районе сирийской части Голанских высот и выполнял задания иранского руководства.

ЦАХАЛ сообщает также о перехвате воздушной цели, летевшей из Ливана, и о том, что в Верхней Галилее зафиксировано падение нескольких дронов-камикадзе.

При этом уточняется, что недавняя тревога в Авивим была ложной.