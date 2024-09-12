x
12 сентября 2024
|
последняя новость: 19:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 сентября 2024
|
12 сентября 2024
|
последняя новость: 19:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: на юге Сирии был ликвидирован террорист. Видео

время публикации: 12 сентября 2024 г., 17:45 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 17:51
ЦАХАЛ: на юге Сирии был ликвидирован террорист. Видео
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ подтвердил, что израильские ВВС атаковали цель в Рафиде, на юге Сирии, и ликвидировали террориста Ахмада аль-Джабра из сирийского филиала "Хизбаллы".

Подробности этой операции не сообщаются. Отмечается лишь, что речь идет о террористе, который действовал в районе сирийской части Голанских высот и выполнял задания иранского руководства.

ЦАХАЛ сообщает также о перехвате воздушной цели, летевшей из Ливана, и о том, что в Верхней Галилее зафиксировано падение нескольких дронов-камикадзе.

При этом уточняется, что недавняя тревога в Авивим была ложной.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook