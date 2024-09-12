ЦАХАЛ опубликовал имена террористов, ликвидированных в школе в Нусейрте: в их числе сотрудники UNRWA

11 сентября израильские ВВС нанесли удар по штабу террористов, который был размещен на территории школы "Аль-Джуни" в Нусейрате, в центре сектора Газы. Вскоре после этого Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA) заявило о гибели шести своих сотрудников в результате этой атаки.

ЦАХАЛ сообщает, что обратился к руководству UNRWA с просьбой о предоставлении списка имен погибших сотрудников, и до сих пор не получил ответа.

Между тем разведка ЦАХАЛа установила имена девяти террористов, которые были ликвидированы в школе "Аль-Джуни" в Нусейрате. Некоторые из них действительно одновременно были сотрудниками UNRWA.

Это:

1. Исар Каршайя из аппарата внутренней безопасности террористической организации ХАМАС.

2. Мухаммад Аднан Абу Заид – боевик ХАМАСа, в последнее время ответственный за ракетные обстрелы, ранее служивший в военно-морских силах "Бригад Иззадина аль-Касама". ЦАХАЛу известно, что он был одновременно сотрудником UNRWA.

3. Басам Маджид Шахин – командир подразделения боевиков ХАМАСа, участвовавший в резне 7 октября.

4. Амр аль-Джадили из аппарата внутренней безопасности террористической организации ХАМАС.

5. Акрам Сабир аль-Алиши из аппарата внутренней безопасности террористической организации ХАМАС.

6. Мухаммад Исса Абу аль-Маир – боевик ХАМАСа, участвовавший в резне 7 октября.

7. Шариф Салам – боевик ХАМАСа

8. Ясир Ибрагим Абу Шарар – боевик ХАМАСа, одновременно сотрудник "МЧС" в Нусейрате и сотрудник UNRWA.

9. Ийяд Матар – боевик ХАМАСа, одновременно сотрудник UNRWA.