ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

ЦАХАЛ подтверждает нанесение 12 сентября ударов по объектам террористической организации "Хизбалла" на юге Ливана.

Сообщается, что израильские ВВС атаковали военный объект в районе Марун ар-Рас, в Мадждаль-Зуне была атакована пусковая установка.

Кроме того, ЦАХАЛ подтверждает, что за последние часы были зафиксированы пуски из Ливана в сторону Западной Галилеи около 15 ракет. Некоторые из них были перехвачены, при этом были попадания, возникли пожары, жертв нет. По меньшей мере, одна ракета "Хизбаллы" упала на территории Ливана.