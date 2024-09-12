ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео
время публикации: 12 сентября 2024 г., 14:12 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 14:20
ЦАХАЛ подтверждает нанесение 12 сентября ударов по объектам террористической организации "Хизбалла" на юге Ливана.
Сообщается, что израильские ВВС атаковали военный объект в районе Марун ар-Рас, в Мадждаль-Зуне была атакована пусковая установка.
Кроме того, ЦАХАЛ подтверждает, что за последние часы были зафиксированы пуски из Ливана в сторону Западной Галилеи около 15 ракет. Некоторые из них были перехвачены, при этом были попадания, возникли пожары, жертв нет. По меньшей мере, одна ракета "Хизбаллы" упала на территории Ливана.