Убийца Йоэля Леингеля получил пять лет тюрьмы: семья погибшего разочарована

Лиад Эдри, единственный обвиняемый в убийстве 18-летнего репатрианта из Индии Йоэля Леингеля, произошедшем во время драки подростков в октябре 2022 года в Кирьят-Шмоне, был приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы и выплате компенсации семье убитого в размере 50 тысяч шекелей.

Семья погибшего подростка выразила разочарование слишком мягким приговором. "Мы не ожидали такого легкого наказания, – отметили близкие погибшего. – Мы потеряли веру в судебную систему". В прокуратуре также считают вердикт излишне мягким, по всей видимости, прокуратура подаст апелляцию на приговор.

Напомним, в марте суд утвердил юридическое соглашение, в соответствии с которым обвинительное заключение было скорректировано, и Лиад Эдри признался и будет признан виновным лишь в предумышленном причинении тяжких телесных повреждений и причинении помех ходу следствия. В юридическом соглашении не оговаривалось, какое наказание должен назначить обвиняемому суд.

Напомним, Йоэль Леингель репатриировался из Индии за восемь месяцев до убийства, учился в военной йешиве в Ноф а-Галиль, готовился к службе в ЦАХАЛе. В день убийства он поехал в Кирьят-Шмону праздновать свой день рождения. После вечеринки в клубе произошла массовая драка между подростками, в которой он получил смертельное ранение.

Лиад Эдри утверждал, что он невиновен, и полицейские якобы "назначили его убийцей", не имея никаких доказательств.