Молодой мужчина получил тепловой удар в Ришон ле-Ционе, он в тяжелом состоянии
время публикации: 12 сентября 2024 г., 13:47 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 13:47
В автомобиле на улице А-Агана в Ришон ле-Ционе обнаружен мужчина в возрасте примерно 32 лет, находящийся без сознания. По словам прибывших на место происшествия медиков службы скорой помощи "Маген Давид Адом", у мужчины были симптомы теплового удара.
Скорую помощь вызвали прохожие, заметившие неподвижно сидящего в запертой машине человека. Оказав мужчине неотложную помощь на месте происшествия, на реанимационном автомобиле МАДА его отправили в больницу, пострадавший находится в тяжелом состоянии.
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