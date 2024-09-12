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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 12 сентября: операции в Тубасе, Тамуне, Аль-Фараа

время публикации: 12 сентября 2024 г., 06:47 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 06:47
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 12 сентября: операции в Тубасе, Тамуне, Аль-Фараа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций. Продолжается масштабная операция в Самарии.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 12 сентября действовали в Тубасе, Тамуне, Аль-Фараа, Туль-Кареме, Калькилии, в Заатаре и Аль-Убайдии (около Бейт-Лехема), в Дир Абу-Машале (около Рамаллы), в Хальхуле (около Хеврона), в Анате (к северу от Иерусалима).

Происходили вооруженные столкновения. Есть пострадавшие с палестинской стороны.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 12 сентября.

Силы ЦАХАЛа обеспечивали безопасность еврейских паломников, прибывших в деревню Ауарта, к югу от Шхема, где находятся могилы 70 старейшин и сыновей первосвященника Аарона – Элазара и Итамара.

Израиль
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