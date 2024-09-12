Взрыв автомобиля в Рамле, четыре человека в критическом состоянии
время публикации: 12 сентября 2024 г., 17:53 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 17:53
12 сентября в Рамле взорвался автомобиль. По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", пострадали 12 человек, четверо из них – дети, которые находятся в критическом состоянии.
В больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" доставлены двухмесячная девочка, пятилетняя девочка, десятилетний мальчик и 15-летняя девочка, находящиеся в критической состоянии, а также женщина примерно 50 лет в тяжелом состоянии. Кроме того, двое пострадавших получили травмы средней степени тяжести. Остальные получили легкие травмы.
Полиция проводит расследование.