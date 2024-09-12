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Израиль

Ситуация на пляжах: жарко, значительное волнение, медуз нет

время публикации: 12 сентября 2024 г., 08:29 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 08:29
Ситуация на пляжах: жарко, значительное волнение, медуз нет
Фото NEWSru.co.il

В четверг-субботу, 12-14 сентября, на побережье Средиземного моря будет жарко и душно. Температура в четверг днем – до 33 градусов, в пятницу-субботу – до 31 градуса. Температура воды – 30-31 градусов. Волны – до 1,5 м. Купание может быть опасным.

Медуз около восточного побережья Средиземного моря нет. Следить за ситуацией по медузам можно по сообщениям сайта Meduzot.co.il.

В Эйлате очень жарко – до 42 градусов в четверг днем, в пятницу – до 41, в субботу – до 36. В Эйлатском заливе волны до 0,4 м. Но временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 29 градусов.

На берегу Кинерета температура до 35-36 градусов в четверг-пятницу, до 33 в субботу, волны до 0,5 м. Температура воды – 30 градусов.

На пляжах очень много отдыхающих в выходные дни. Хотя медики рекомендуют сейчас воздерживаться от длительного пребывания под солнцем.

Лучше купаться рано утром или в вечерние часы.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.

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