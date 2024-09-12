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Израиль

13-летний подросток устроил гонки на квадроцикле по вечерней Исфии. Видео

время публикации: 12 сентября 2024 г., 13:28 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 13:31
13-летний подросток устроил гонки на квадроцикле по вечерней Исфии. Видео
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Нешера совместно с мотоциклетным подразделением пограничной полиции МАГАВ провели операцию по выявлению опасного транспорта в деревне Исфия, расположенной в Хайфском округе.

Во время операции был обнаружен водитель квадроцикла ("тракторона"), который лихачил на дороге, подвергая опасности и себя, и других участников движения. Сотрудники полиции начали преследование водителя, тот прибавил скорость и попытался скрыться, беспорядочно объезжая препятствия и рискуя своей жизнью и жизнями других людей.

После кратковременной погони лихач был арестован: им оказался 13-летний мальчик, житель Исфии, не имеющий водительских прав. Квадроцикл был конфискован и отбуксирован в полицейский участок, затем опасное транспортное средство будет уничтожено. Подросток вместе со своим отцом приглашен на разбирательство в полицию.

Израиль
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